De nouveaux artistes s’ajoutent au concert hommage à Leonard Cohen

L’acteur Seth Rogen, les auteurs-compositeurs-interprètes Coeur de pirate, Ron Sexsmith et BORNS, ainsi que la rockeuse Courtney Love et la chanteuse soul Bettye Lavette se sont ajoutés à la liste des artistes qui participeront au concert en hommage à Leonard Cohen prévu le 6 novembre, à Montréal.

Le concert « Tower of Song : Un hommage commémoratif à Leonard Cohen« , qui se tiendra au Centre Bell, viendra souligner le premier anniversaire du décès de Leonard Cohen et lancer la semaine de célébrations lui rendant hommage à Montréal, ville natale de l’auteur-compositeur-interprète.

Le spectacle mettra également en vedette Elvis Costello, Lana Del Rey, Feist, Philip Glass, k.d. lang, Wesley Schultz et Jeremiah Fraites de The Lumineers, Damien Rice, Sting, Patrick Watson et le fils de Leonard Cohen, Adam, qui est aussi coproducteur de l’événement.

Le premier ministre Justin Trudeau et son homologue québécois Philippe Couillard seront également présents au spectacle.

Le concert servira d’événement bénéfice, alors que les profits seront versés au Conseil des arts du Canada, au Conseil des arts et des lettres du Québec et au Conseil des arts de Montréal.

Par ailleurs, l’inauguration de l’exposition « Leonard Cohen – Une brèche en toute chose / A Crack in Everything » aura lieu le 9 novembre au Musée d’art contemporain de Montréal (MAC). Cette exposition avait été approuvée par l’artiste juste avant son décès. Elle vise à célébrer la vie ainsi que le travail de Leonard Cohen.

Leonard Cohen est mort le 7 novembre 2016 à l’âge de 82 ans.