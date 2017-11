Le prince Harry et l’actrice Meghan Markle vont se marier

Le prince Harry et l’actrice américaine Meghan Markle sont fiancés et se marieront au printemps prochain.

Le bureau du père de Harry, le prince Charles, en a fait l’annonce lundi, confirmant ainsi des rumeurs qui circulaient depuis plusieurs mois. Le couple s’est fiancé plus tôt ce mois-ci, à Londres.

La femme de 36 ans est une militante humanitaire et une blogueuse qui a fait carrière dans le monde du spectacle avant de tomber sous le charme du prince Harry. Elle épousera un des membres les plus populaires de la famille royale et en deviendra une composante bien en vue.

Le prince Harry affirme depuis des années qu’il veut fonder une famille. Son image de « mauvais garçon » a grandement été améliorée par son dévouement à plusieurs causes caritatives, notamment celle des anciens combattants.

Il s’agira d’une première union entre Hollywood et le monde plutôt conservateur de la royauté britannique. Mme Markle a eu l’occasion de rencontrer la reine Élisabeth II et elle a été accueillie dans la famille par le frère du prince Harry, le prince William, et sa femme Kate.

Le couple royal a dit par voie de communiqué qu’il est « fantastique de voir à quel point (Meghan) et Harry sont heureux ensemble ». Le prince Charles s’est dit « très heureux » des fiançailles de son cadet.

Harry, qui a 33 ans, a également reçu la bénédiction des parents de Meghan Markle.

Le nouveau couple emménagera au cottage Nottingham du palais de Kensington. Mme Markle aurait aussi entrepris le transfert parfois ardu de ses chiens du Canada vers le Royaume-Uni. Elle avait récemment quitté l’émission de télévision à laquelle elle participait, ce qui avait alimenté les rumeurs de fiançailles.

Mme Markle a été élevée dans la région de Los Angeles. Son père Thomas est directeur de l’éclairage et sa mère Doria psychothérapeute. L’actrice est mieux connue pour son rôle dans la télésérie « Suits ». Questionnée en septembre par le magazine Vanity Fair, elle a dit au sujet de la frénésie médiatique qui entoure son couple avec Harry que « c’est très simple… Nous sommes deux personnes très heureuses et très en amour ».

Le prince Harry a récemment été salué pour sa campagne en faveur d’une discussion plus ouverte de la maladie mentale. Il s’est exprimé très candidement concernant ce qu’il a vécu lors de la mort de sa mère, la princesse Diana, quand il n’avait que 12 ans.

—————-

LES ANCIENNES PETITES AMIES DE HARRY

La troisième fois pourrait être la bonne pour le prince Harry.

Sa première petite amie sérieuse a été Chelsy Davy, avec qui il a entretenu une relation intermittente entre 2004 et 2011. Mme Davy est essentiellement disparue de la scène publique, mais elle a dénoncé au quotidien The Times l’an dernier le stress engendré par l’attention constante des médias. Le prince et elle demeurent de bons amis.

Le prince Harry a ensuite fréquenté Cressida Bonas, une actrice avec qui il a entretenu une relation entre 2012 et 2014. Leur relation n’a toutefois pas survécu à l’intensité des médias. Mme Bonas s’était notamment plainte d’être incapable de sortir en public sans être photographiée ou critiquée. Elle a aussi déclaré, en août, qu’il était devenu « incroyablement frustrant » d’être définie par sa seule relation avec Harry.

Mme Markle est plus vieille que Harry et sa carrière d’actrice lui permettra possiblement de mieux résister à l’attention des médias. Harry a aussi prévenu qu’il est prêt à tout pour protéger sa nouvelle fiancée des intrusions médiatiques inappropriées.