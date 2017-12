Derniers Jedi: John Boyega croit avoir des points communs avec Finn

John Boyega a peut-être plusieurs points communs avec Finn, le personnage qu’il incarne dans « Les derniers Jedi », mais une récente visite dans un magasin de jouets de Londres l’a complètement estomaqué.

M. Boyega dit qu’une des expériences les plus étranges auxquelles il a été confronté pendant le tournage a été de rencontrer son personnage, grandeur nature, dans le magasin Toys R Us de la capitale britannique qu’il fréquentait à l’enfance.

L’acteur s’y était rendu pour trouver un cadeau pour son neveu, quand il est tombé face à face avec une maquette de Finn.

« Il y avait des jouets partout, et j’ai fait ‘Wow’, racontait-il lors d’une récente entrevue. Je suis sur une tablette. C’est étrange. »

Même s’il commence à s’habituer à sa place dans l’univers de « La Guerre des étoiles » depuis ses débuts dans « Le Réveil de la Force », Finn et lui n’en reviennent toujours pas de l’ampleur de ce monde imaginaire.

Un ancien stormtrooper qui échappe au Premier Ordre pour rejoindre les rangs de la Résistance, Finn découvre finalement le rôle qu’il doit jouer dans cette lutte, explique M. Boyega.

« Et ça crée un Finn très courageux et il est prêt à tout pour démontrer qu’il a sa place », dit-il.

L’acteur de 25 ans est prêt à faire la même chose à Hollywood: son travail dans « La Guerre des étoiles » l’a mené vers d’autres rôles bien en vue, notamment dans le film « Detroit » de Kathryn Bigelow et dans « Pacific Rim Rising », qui est attendu l’an prochain.

« J’ai eu l’impression pendant qu’on tournait ‘Les derniers Jedi’ qu’on existait un peu en parallèle avec nos personnages, confie-t-il. Parce que Finn est maintenant bien connu dans l’univers de ‘La Guerre des étoiles’, et moi, je suis connu dans l’industrie et sur notre planète et tout ça. Maintenant il (Finn) a une réputation qu’il doit défendre tout en continuant à découvrir qui il est parce qu’on le qualifie de héros. »

Les exploits cinématographiques de Finn dans « Les derniers Jedi » incluent un combat féroce avec la capitaine Phasma (Gwendoline Christie), qui a nécessité plusieurs mois d’entraînement et de préparation.

Loin des feux de la rampe, M. Boyega était le héros de Kelly Marie Tran, qui incarne Rose Tico. Les deux se sont rencontrés lors de son audition, et il est devenu son champion depuis ce moment.

« Il est tellement généreux en tant qu’acteur et il m’enseigne comment tout ça fonctionne parce que c’est encore nouveau pour moi, dit Mme Tran. Je suis convaincue que je n’aurais pas pu avoir de meilleur partenaire dans toute cette expérience. »

Quant à lui, M. Boyega a eu le temps de s’habituer à son image de héros d’action. Mais ce n’était que le début du tsunami de marketing de « Les derniers Jedi ».

« Récemment je suis allé à l’épicerie et je me suis vu sur une bouteille d’eau, dit-il. Rien n’est plus gros pour moi. Tout le monde a besoin d’eau, vous savez? »