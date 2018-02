Kylie Jenner devient la plus populaire sur Instagram

Kylie Jenner est la nouvelle reine d’Instagram.

Le dévoilement du nom de son nouveau-né est devenu la publication la plus populaire sur le réseau social, mercredi, éclipsant l’annonce de la grossesse de Beyoncé en 2017.

Kylie Jenner a partagé mardi une photo de la main de sa fille, accompagnée de son nom: Stormi Webster. La publication avait reçu près de 14 millions de mentions « j’aime », mercredi après-midi, comparativement à 11,2 millions pour la photo de Beyoncé.

Née le 1er février, Stormi est le premier enfant de Kylie Jenner et de son copain, le rappeur Travis Scott.

La vedette de téléréalité de 20 ans est la plus jeune du clan Kardashian-Jenner. Elle avait limité les apparitions publiques pendant sa grossesse.

Dans une publication sur les médias sociaux plus tôt cette semaine, elle avait déclaré que sa grossesse avait été « l’expérience la plus magnifique, puissante et marquante » et qu’elle s’en ennuierait.