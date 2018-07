Céline Dion est la 46e femme la plus riche aux États-Unis

La chanteuse québécoise Céline Dion figure à la 46e place du palmarès 2018 des femmes autodidactes les plus riches des États-Unis dressé par le magazine Forbes.

La fortune de Mme Dion est évaluée à 430 millions $ US, ce qui équivaut à un peu plus de 565,1 millions $ CAN. Elle est sur un pied d’égalité au classement avec une femme d’affaires du domaine du design intérieur de la Californie, Adi Tatarko.

La liste est dominée par une femme d’affaires du Wisconsin, Diane Hendricks, qui possède 4,9 milliards $ US. L’éditrice et animatrice de télévision californienne Oprah Winfrey est au 6e rang en vertu d’une fortune évaluée à 3,1 milliards $ US.

La chanteuse Madonna est en 36e position avec ses quelque 590 millions $. Barbra Streisand est en 48e place avec 400 millions $ US devant Beyoncé Knowles, 53e, avec 355 millions $ et Taylor Swift, en 60e place avec 320 millions $ US.

Céline Dion est considérée dans ce palmarès comme étant une résidente du Nevada.