Willie Nelson aura droit à un hommage quelques jours avant les Grammy

L’académie a annoncé mardi que la carrière et les réalisations de Willie Nelson seraient soulignées le 6 février 2019 aux Village Studios de Los Angeles.

Neil Portnow, président et directeur général de l’académie, a déclaré dans un communiqué que « Willie Nelson a inspiré des générations de musiciens et d’admirateurs, et continue de créer des précédents d’excellence dans la communauté musicale ».

Quincy Jones, T Bone Burnett, Alicia Keys et Neil Young font partie des artistes ayant reçu des hommages semblables dans le passé.

L’événement annuel soulignera également le travail des producteurs et des ingénieurs de l’industrie de la musique. Plus de 6400 membres composent la section des producteurs et ingénieurs de la Recording Academy.

Willie Nelson a remporté huit prix Grammy au cours de sa carrière. Les 61e Grammy Awards seront diffusés en direct le 10 février sur les ondes de CBS.