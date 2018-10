Oprah Winfrey figurera parmi les invitées de Michelle Obama lors de sa tournée de promotion pour ses mémoires.

Oprah Winfrey et Reese Witherspoon figureront parmi les invitées spéciales de Michelle Obama lors de sa tournée de promotion pour ses mémoires.

Sarah Jessica Parker, Michele Norris et l’ancienne conseillère de la Maison-Blanche Valerie Jarrett feront également partie des « modératrices » invitées par l’ancienne première dame pour ses soirées de lancement du livre « Becoming ». L’annonce a été faite mardi par le promoteur Live Nation et la maison d’édition Crown Publishing.

Le livre de Michelle Obama paraîtra le 13 novembre et sa tournée s’amorcera le même soir au United Center de Chicago; Oprah Winfrey y agira alors comme modératrice. Reese Witherspoon rejoindra Michelle Obama à Denver et Valerie Jarrett fera de même à Washington.

Michelle Obama s’arrêtera dans 12 grandes villes américaines en tout. Sa tournée de cinq semaines se terminera au Barclay Center de New York le 19 décembre, avec Sarah Jessica Parker comme modératrice.

Le livre sera publié simultanément en français chez Fayard, sous le titre « Devenir ».