Kanye West prend ses distances avec la politique… puis appuie une candidate

Le rappeur Kanye West a déclaré à ses abonnés sur Twitter qu’il allait « prendre ses distances » avec la politique au moment même où il remettait un gros chèque en appui à une candidate démocrate à la mairie de sa ville natale, Chicago.

Kanye West a écrit, plus tôt cette semaine, qu’il réalisait « avoir été utilisé pour transmettre des messages en lesquels (il) ne croit pas ». Ce message faisait suite à sa visite au bureau ovale, le mois dernier, au cours de laquelle il a laissé tomber un juron pendant qu’il s’entretenait avec le président Donald Trump.

Des documents indiquent que Kanye West a donné 126 460 $ US à la campagne à la mairie d’Amara Enyia, une semaine après lui avoir fait don de 73 540 $ et être apparue à ses côtés lors d’une conférence de presse dans la partie sud de Chicago. Il n’a pas parlé et est parti au bout de cinq minutes environ.

D’autres démocrates ont critiqué Amara Enyia pour avoir accepté de l’argent d’un partisan très en vue de Donald Trump. Mais elle a répondu qu’elle était reconnaissante du soutien de Kanye West.