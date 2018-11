Le prince Charles célèbre son 70e anniversaire

Il en a aussi profité pour réitérer ses positions environnementales.

Clarence House a publié deux photos pour souligner l’occasion. Les clichés de Chris Jackson montrent Charles avec sa femme Camilla, ses fils les princes William et Harry, leurs épouses Kate et Meghan, et ses petits-enfants le prince George (six ans), la princesse Charlotte (trois ans) et le prince Louis (six mois).

Dans la plus récente édition de Country Life, le prince demande à la population de ne pas tenir le monde naturel pour acquis et de « réfléchir à ce que nos petits-enfants voudront et ce dont ils auront besoin ».