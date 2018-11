Une première semaine fulgurante pour les mémoires de Michelle Obama

Le livre « Becoming » de Michelle Obama a connu une première semaine de ventes fulgurante.

L’éditeur a indiqué mercredi à l’Associated Press que les mémoires de l’ex-première dame se sont vendus à plus de 1,4 million d’exemplaires en formats papier et numérique aux États-Unis et au Canada dans les sept jours ayant suivi leur parution, le 13 novembre.

En tenant compte de la demande des différents détaillants, l’éditeur a imprimé trois millions d’exemplaires papier en Amérique du Nord. À son premier jour, le livre s’est vendu à plus de 725 000 exemplaires, en faisant l’un des titres ayant connu les meilleurs débuts cette année.

L’éditeur a souligné que « Becoming » est actuellement au premier rang des essais au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Danemark et en Finlande.

« Becoming » surpasse largement le rythme de vente des mémoires des premières dames qui ont précédé Michelle Obama. En 2003, « Living History » de Hillary Clinton avait connu des ventes dans la première semaine d’environ 600 000 exemplaires.