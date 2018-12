Des articles de Marilyn Monroe permettent de récolter plus de 1,6 million$

Une vente aux enchères d’objets liés à Marilyn Monroe a rapporté plus de 1,6 million $ US, dont 120 000 $ US payés pour une version de tournée de la robe blanche emblématique portée par l’actrice dans la comédie « The Seven Year Itch » (« Sept ans de réflexion »).

La maison Profiles in History a annoncé mercredi les résultats de la vente aux enchères « Essentially Marilyn » qui s’est tenue mardi à Los Angeles.

Marilyn Monroe portait cette robe blanche lors de la célèbre scène de la grille de métro, qui génère un coup de vent faisant relever le bas du vêtement. La robe vendue mardi est une version identique à celle créée par le designer Bill Travilla, que l’actrice a portée lors de tournées et d’expositions.

Une photo que Marilyn Monroe avait autographiée pour Ben Lyon, membre de la direction de la 20th Century Fox, sur laquelle il était écrit « Vous m’avez trouvée, vous m’avez nommée et avez cru en moi » a été vendue pour 45 000 $ US.

Née Norma Jeane Mortenson, Marilyn Monroe avait changé de nom après son arrivée à Hollywood.