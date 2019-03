Justin Bieber demande l’appui de ses admirateurs dans des moments difficiles

Justin Bieber demande à ses admirateurs de lui offrir du soutien moral alors qu’il est aux prises avec des problèmes personnels.

Dans un message publié sur Instagram au cours du week-end, le chanteur pop canadien a parlé de ce qu’il appelle « la saison la plus humaine dans laquelle je me suis jamais retrouvé ». Il écrit qu’il connaît des difficultés, qu’il se sent « super déconnecté et étrange », sous une photo qui le montre en train de prier, en compagnie de son gérant, Scooter Braun, et du rappeur Kanye West.

Il ajoute qu’il a toujours rebondi et qu’il n’est pas inquiet, mais qu’il veut tout de même demander à ses fans de prier pour lui. Bien que le chanteur n’ait pas donné de détails sur ses « difficultés », il a récemment confié qu’il avait été soigné pour une dépression. Dans une entrevue publiée par le magazine « Vogue », le mois dernier, le chanteur a raconté que sa santé mentale avait décliné au beau milieu de sa tournée en appui à son album « Purpose », en 2017.