Céline Dion confirme qu’elle devient porte-parole de L’Oréal Paris

Céline Dion confirme sur les réseaux sociaux qu’elle devient ambassadrice de L’Oréal Paris, la réputée maison française de cosmétiques.

Sur son compte Instagram, elle explique être tellement fière d’annoncer qu’elle était porte-parole pour L’Oréal Paris et qu’elle partagera les mots magiques « Parce que je le vaux bien » avec toutes les femmes du monde. Elle se dit ravie d’utiliser sa voix pour aider les autres à se sentir belle et confiante et pour apprendre à s’aimer.

Selon diverses sources, la première campagne de publicité de L’Oréal Paris impliquant la célèbre artiste québécoise sera lancée le 22 avril prochain. Il semble que ce soit la toute première fois que la chanteuse qui a eu 51 ans samedi dernier s’associe à une marque internationale de produits de beauté. Céline Dion était en entrevue mardi matin avec l’animatrice Deborah Roberts à l’émission de télévision Good Morning America au réseau américain ABC.