Les Rolling Stones reportent leur tournée pour permettre à Jagger d’être soigné

Les Rolling Stones ont reporté le début de leur prochaine tournée afin de permettre au chanteur Mick Jagger de recevoir des traitements médicaux.

Le groupe a annoncé samedi que les médecins avaient dit à Jagger qu’il ne « pouvait pas partir en tournée à ce moment-ci ». Il a ajouté que Jagger « devrait se rétablir complètement et être de retour sur scène dès que possible ». Aucune autre précision n’a été apportée sur l’état de santé du chanteur âgé de 75 ans. La tournée « No Filter » devait s’amorcer le 20 avril à Miami. Une seule étape canadienne était prévue jusqu’à maintenant: le 29 juin au Burl’s Creek Event Grounds, une salle de concert située à Oro-Medonte, au nord de Barrie, en Ontario.

Dans un communiqué, Jagger a déclaré qu’il déteste laisser tomber ses admirateurs, mais il a ajouté qu’il espérait revenir sur scène le plus rapidement possible. Les promoteurs de la tournée AEG Presents et Concerts West ont indiqué que les billets déjà achetés seront valides pour les concerts reportés. Le promoteur canadien Republic Live a également demandé aux fans ayant déjà acheté un billet de les garder, car ils seront valides pour tout spectacle reprogrammé.

« Au nom de Republic Live et de Burl’s Creek, nous souhaitons un prompt rétablissement à Mick. Le plus important est évidemment sa santé, a déclaré une porte-parole du promoteur. Nous avons à coeur notre communauté, les fans, nos clients et nos partenaires. Nous avons hâte d’accueillir Mick et les Rolling Stones au Burl’s Creek dès qu’il sera rétabli. Nous partagerons toute information au sujet de l’étape canadienne de la tourne dès que nous les obtiendrons. »