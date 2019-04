Céline Dion ajoute deux spectacles montréalais à sa tournée

Après avoir ajouté lundi un troisième spectacle montréalais à sa tournée mondiale, Céline Dion a annoncé mardi qu’elle chanterait deux soirées de plus dans la métropole québécoise cet automne.

Déjà inscrite au calendrier du Centre Bell pour les soirées des 26, 27 et 30 septembre, la diva s’y produira aussi les 1er et 4 octobre dans le cadre de sa tournée intitulée « Courage ». Les dates de spectacle déjà annoncées la semaine dernière prévoient notamment des arrêts au Centre Vidéotron de Québec les 18 et 20 septembre, ainsi qu’un autre au Centre Canadian Tire d’Ottawa, le 16 octobre.

Céline Dion présentera également deux spectacles à Toronto les 9 et 10 décembre. L’annonce intervient peu de temps après le début de la prévente réservée aux membres du fan-club de la chanteuse, lundi matin. Les billets pour la première partie de sa tournée seront disponibles au grand public à compter de vendredi.