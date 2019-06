Vidéo: la version micmaque de Blackbird par une ado bouleverse Paul McCartney!

Une adolescente du Cap-Breton a raconté qu’elle avait été presque émue aux larmes lorsqu’elle a appris que son interprétation en mi’kmaq de la chanson classique des Beatles « Blackbird » lui avait valu un éloge de nul autre que Paul McCartney.

Emma Stevens a déclaré qu’elle et son professeur de musique, Carter Chiasson, avaient pris connaissance des propos élogieux de Paul McCartney à son endroit grâce à des commentaires sur YouTube. Ils n’y ont pas cru jusqu’à ce qu’ils voient une vidéo de l’ex-Beatle. « Je voulais pleurer », a-t-elle confié. Ce moment a été surréaliste pour l’élève de 10e année, qui a raconté avoir appris à aimer les Beatles grâce à son père, qu’elle a décrit comme un « superfan ». « J’ai grandi avec ce genre de choses », a-t-elle expliqué. « Il avait l’habitude de faire jouer les Beatles tout le temps quand j’étais enfant. »

Dans une vidéo en concert publiée dimanche sur Twitter par le Programme des Nations unies pour les établissements humains, on voit Paul McCartney faire l’éloge de l’enregistrement d’Emma Stevens et encourager ses fans à le regarder en ligne. « Il y a une version incroyable faite par une Canadienne, vous pouvez la voir sur YouTube. C’est dans sa langue maternelle », a déclaré Paul McCartney à ses admirateurs de Lexington, au Kentucky. « C’est vraiment cool, vous irez voir », ajoute-t-il un peu plus tard.

#EmmaStevens gets a shout out by @PaulMcCartney "There's an incredible version done by a Canadian girl, see it on youtube, its in her native language." See her play at the opening of the @unhabitat @UN #UNHabitatAssembly – https://t.co/CqMSgF1VuE #paulmccartney #blackbird pic.twitter.com/WsuQaaczp3

