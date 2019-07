Pamela Anderson demande à l’Alberta de mettre fin aux courses de chariots

L’actrice et militante pour les droits des animaux Pamela Anderson a réitéré son appel demandant la fin des courses de chariots.

Pamela Anderson a envoyé une lettre au premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, et à son ministre de l’Agriculture pour les exhorter à mettre fin au populaire événement de rodéo. « Après être récemment retournée dans mon beau Canada natal, mon coeur s’est effondré en lisant que six chevaux étaient morts lors de courses de chariots au Stampede de Calgary cette année. Je vous exhorte à demander au Stampede d’interdire ces courses mortelles », a-t-elle écrit.

« Utilisez votre autorité pour mettre fin aux courses de chariots avant que d’autres chevaux ne meurent. » Pamela Anderson est directrice honoraire de l’organisation People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Environ 20 membres du groupe se sont réunis devant la législature albertaine la semaine dernière pour demander la fin du sport. Plus de 70 chevaux sont morts dans l’événement depuis 1986.

Pamela Anderson avait écrit une lettre similaire à une autre leader de l’Alberta en 2012. Elle avait alors demandé à Alison Redford d’utiliser son influence pour persuader les organisateurs du Stampede de mettre « fin à ces spectacles ». Le Stampede de Calgary a annoncé qu’il examinerait à fond la sécurité des courses de chariots après les décès de cette année _ la plus meurtrière en près de dix ans.