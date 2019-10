Michael Jordan ouvre la première des deux cliniques prévues à Charlotte

C’est avec beaucoup d’émotions que Michael Jordan a dévoilé, jeudi, l’une des deux cliniques qu’il a fondées à Charlotte, en Caroline du Nord, pour prodiguer des soins aux familles défavorisées de la communauté.

Le sextuple champion de la NBA était présent à l’ouverture officielle de la première clinique. L’ancien joueur vedette de la NBA a investi sept millions US$ pour financer deux cliniques familiales Michael Jordan en collaboration avec le fournisseur de services de santé Novant Health. « C’est vraiment un moment émotif pour moi, d’être capable de redonner à la communauté qui m’a supporté durant toutes ces années », a-t-il dit, alors que quelques larmes lui coulaient le long des joues lors de son discours.

La clinique, qui est située dans un quartier défavorisé, donnera accès aux soins de base et aux soins préventifs aux résidents de la communauté, incluant ceux qui n’ont pas d’assurance médicale. Jordan a annoncé qu’il souhaitait en faire davantage. « C’est juste le début de la bataille et nous essayons de rejoindre le plus de gens possible », a-t-il ajouté. L’annonce du don de sept millions avait été faite par Jordan en 2017.

Crédit photo: Bryan Horowitz, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.