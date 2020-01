Whitney Houston et The Notorious B.I.G. au Temple de la renommée du rock and roll

Whitney Houston et The Notorious B.I.G. seront intronisés à titre posthume au Temple de la renommée du rock and roll.

Depeche Mode, les Doobie Brothers, Nine Inch Nails et T-Rex font aussi partie des intronisés de cette année. La cérémonie se tiendra le 2 mai au Public Auditorium de Cleveland, la ville où est situé le musée du rock. La soirée sera télévisée en direct pour la première fois, sur les ondes de HBO.

Whitney Houston, qui est morte en 2012, a connu un succès instantané après la signature d’un contrat de disque à l’âge de 19 ans. Son premier album, lancé en 1985, a vu trois de ses extraits atteindre la première place des palmarès: « Saving All My Love For You », « How Will I Know » et « The Greatest Love of All ».

L’artiste rap de Brooklyn Christopher Wallace a de son côté pris les noms The Notorious B.I.G. et Biggie Smalls, et a été très influent au moment où le rap est devenu un genre musical dominant dans les années 1990. Il est mort lors d’une fusillade à Los Angeles en 1997, un crime toujours non résolu.

Crédit photo: Asterio Tecson, Flickr: 111.