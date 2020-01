« Nous sommes complètement anéantis », dit la veuve de Kobe Bryant

Vanessa Bryant a émis ses premiers commentaires publics mercredi depuis l’écrasement d’hélicoptère qui a coûté la vie à son mari, Kobe Bryant, et à une de leurs filles, en publiant un message sur son compte Instagram pour remercier les gens de leur appui depuis la tragédie.

Elle a aussi annoncé la création d’une fondation pour venir en aide aux familles des sept autres victimes de l’écrasement. « Merci pour vos prières. Nous en avons de toute évidence besoin, a écrit Vanessa Bryant. Nous sommes complètement anéantis par la mort soudaine de mon cher mari, Kobe _ le merveilleux père de nos enfants; et de ma fabuleuse et tendre Gianna _ une fille adorable, réfléchie et merveilleuse, et une soeur formidable pour Natalia, Bianka et Capri. Nous sommes également anéantis pour les familles de ceux qui ont perdu des êtres chers dimanche, et nous partageons notre deuil intimement avec eux. »

Vanessa et Kobe Bryant auraient célébré leur 19e anniversaire de mariage en avril. Ils ont eu quatre filles, dont Gianna, une adolescente âgée de 13 ans qui est morte dans l’écrasement de l’hélicoptère. « Les mots ne suffisent pas pour décrire la douleur en ce moment », a ajouté Vanessa Bryant. Il s’agissait du premier communiqué de la famille Bryant depuis la tragédie. Les Lakers de Los Angeles _ l’équipe pour laquelle a joué Kobe Bryant pendant 20 ans, lui procurant cinq championnats _ ont organisé un point de presse mercredi, leur premier depuis l’annonce de la mort de leur ex-joueur étoile.

Granity Studios, une entreprise qui appartenait à Bryant, ont aussi publié un communiqué tard mercredi soir dans lequel ils ont rendu hommage à Bryant et à sa fille, de même qu’aux autres victimes de l’écrasement _ Alyssa, John et Keri Altobelli; Payton et Sarah Chester; Christina Mauser et Ara Zobayan. Les Lakers devaient affronter les Clippers de Los Angeles mardi, un match qui a été remis par la NBA afin d’honorer la mémoire de Kobe Bryant, ainsi que celle des autres victimes de la tragédie. Les Lakers doivent disputer leur prochain match vendredi, à domicile contre les Trailblazers de Portland. On ignore pour l’instant les détails entourant les funérailles de Kobe et Gianna Bryant. Vanessa Bryant a demandé qu’on respecte la vie privée de la famille, tandis qu’elle tente de « naviguer dans cette nouvelle réalité ».

Crédit photo: KOBE BRYANT ET SA FILLE GIANNA, EN 2018. – AP