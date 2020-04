Jon Bon Jovi fait une surprise virtuelle à des élèves de maternelle en confinement

Un enseignant de maternelle de la Floride a offert toute une surprise aux élèves de sa classe virtuelle, lundi, lorsque le chanteur rock Jon Bon Jovi a fait une apparition lors d’une leçon d’écriture sur la vie en confinement pendant la pandémie de coronavirus.

Le mois dernier, le rockeur a lancé une version incomplète de « Do What You Can », une ballade sur la lutte contre le virus aux États-Unis, et a demandé à ses fans d’écrire des couplets pour la compléter, selon ce qu’explique le « Palm Beach Post ». L’enseignant floridien Michael Bonick, un admirateur de longue date de Bon Jovi, a vu l’invitation du chanteur et a trouvé le contact d’un employé du groupe en ligne. Il lui a envoyé les couplets de ses élèves sur la vie en confinement. Un employé lui a répondu pour dire que Jon Bon Jovi voulait rencontrer les enfants, et il est apparu sur leurs écrans de portables à 10 h, lundi.

« M. B. vous a fait écrire et j’ai été très excité d’apprendre cela », a dit le chanteur aux élèves, « parce que si vous pouvez mettre vos émotions sur papier, elles se transforment parfois en chanson, parfois elles deviennent des histoires et vous ne savez jamais où cela pourrait vous mener. » Le musicien a jusqu’ici reçu des milliers de propositions en ligne, et il en a intégré certaines à des prestations de la chanson qu’il diffuse en ligne depuis son domicile du New Jersey. Devant les 20 élèves _ et leurs parents _, Jon Bon Jovi a pris sa guitare et a chanté trois des couplets composés par les enfants. Selon l’enseignant, les enfants ont beaucoup aimé l’expérience.

« Ils ont été impressionnés. Ils ont aimé chaque minute de l’expérience », a-t-il dit.

Crédit photo: slgckgc, Bon Jovi at Madison Square Garden.