Céline Dion vient s’ajouter aux vedettes du concert en ligne pour les travailleurs de la santé

Céline Dion s’ajoute à d’autres grandes vedettes qui ont répondu à l’appel de Lady Gaga et qui participeront à un gigantesque concert en hommage aux travailleurs de la santé.

Des organisateurs de l’événement « One World: Together At Home » ont annoncé, mardi, que la chanteuse québécoise s’ajoutait à la distribution, de même qu’Oprah Winfrey, Taylor Swift et Jennifer Lopez. Les fonds recueillis appuieront les efforts de l’Organisation mondiale de la Santé pour combattre la pandémie de COVID-19. Lady Gaga avait fait état de cette initiative il y a une semaine.

Le concert « One World: Together at Home » sera diffusé samedi à 20 h, heure de Montréal, sur les trois grands réseaux américains et en ligne. Au Québec, la chaîne VRAK diffusera également le spectacle, avec sous-titres en français. Lady Gaga avait précisé qu’il ne s’agirait pas d’un téléthon. Philanthropes et entreprises seront plutôt invités à faire des dons avant l’événement.

Le concert inclura d’autres super vedettes comme Sir Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish, Stevie Wonder, Billie Joe Armstrong de Green Day, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Chris Martin de Coldplay, Eddie Vedder de Pearl Jam, John Legend et Keith Urban. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert agiront comme animateurs.

Crédit photo: Strauss/Invision/AP.