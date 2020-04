Les Rolling Stones s’ajoutent au concert en ligne pour les travailleurs de la santé

Les Rolling Stones se joindront à Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder et Billie Eilish pour le concert télévisé visant à récolter des fonds pour la lutte contre la COVID-19.

L’événement « One World: Together At Home » sera présenté samedi. Le concert de deux heures sera télédiffusé à 20 h sur ABC, NBC, CBS, iHeartMedia et les chaînes de Bell, dont Vrak au Québec, qui offrira des sous-titres français.L’événement en appui à l’Organisation mondiale de la santé inclura la participation de Céline Dion, Oprah Winfrey, Taylor Swift, Elton John, Jennifer Lopez, David et Victoria Beckham, Alicia Keys, Ellen DeGeneres, Pharrell Williams, Eddie Vedder, Kerry Washington, Chris Martin, Lizzo, J Balvin et Andrea Bocelli.

L’animation sera assurée par Stephen Colbert, Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel. Avant le concert, un événement de six heures en hommage aux travailleurs de la santé sera diffusé à compter de 14 h. On pourra le voir sur YouTube, Apple, Facebook, Twitter, Instagram et d’autres plateformes numériques et inclura des prestations et apparitions de Samuel L. Jackson, John Legend, Annie Lennox, Common, Heidi Klum, Jack Black, Sarah Jessica Parker, Jacky Cheung, Kesha, Jennifer Hudson, Michael Bublé, Juanes et The Killers.

Crédit photo: Mario Escherle (alias Flickr user DerPfalzgraf), https://www.flickr.com/photos/derpfalzgraf/3166497114/.