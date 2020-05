Vidéo de confinement: Queen offre une nouvelle version de « We Are the Champions »

Le groupe Queen et son chanteur Adam Lambert ont un message pour les travailleurs de première ligne dans la lutte contre la COVID-19: « Vous êtes les champions ».

Brian May, Roger Taylor et Adam Lambert se sont récemment réunis virtuellement pour enregistrer une nouvelle version du classique de Queen, « We Are the Champions ». « You Are the Champions » a été lancée tôt vendredi sur toutes les plateformes de musique numériques, et les profits seront versés au Fonds de riposte à la COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé. « Je me suis dit que c’était une bonne façon d’utiliser l’héritage que nous avons pour faire quelque chose de bien dans ce monde », a dit Brian May.

« Vous savez, nous n’avons pas vraiment besoin de faire plus d’argent. Nous n’avons pas besoin de devenir plus célèbres. Nous devons utiliser ce que nous avons de la meilleure façon possible. » Pour Brian May, cette nouvelle version arrive dans un moment de grande tristesse. Le guitariste a en effet perdu un ami qu’il considérait comme un frère, plus tôt cette semaine, à cause du virus.

Pour Roger Taylor, la chanson a aussi une importance personnelle, parce que sa fille Rory Eleanor Taylor travaille comme médecin dans un hôpital de Londres. Le groupe espère que la chanson offrira à ses fans une certaine consolation après que la pandémie eut causé l’annulation du volet britannique et européen de sa grande tournée mondiale.

Crédit photo: Raph_PH, QueenO2121217-68.