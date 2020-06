Le Seigneur des anneaux: l’acteur britannique Ian Holm meurt à l’âge de 88 ans

L’acteur britannique Ian Holm, dont la longue carrière a inclus des rôles dans « Chariots of Fire » (« Les chariots de feu ») et « The Lord of the Rings » (« Le Seigneur des anneaux ») est décédé. Il avait 88 ans.

Ian Holm est mort paisiblement vendredi matin dans un hôpital, entouré de sa famille et de son soignant, a déclaré son agent, Alex Irwin, dans un communiqué. Sa maladie était liée au Parkinson. Vedette de la scène et de l’écran, Iam Holm a remporté un prix Tony du meilleur acteur pour le rôle de Lenny dans la pièce de Harold Pinter « The Homecoming » (« Le retour »), en 1967.

Visage reconnu de la Royal Shakespeare Company, il a remporté le prix Laurence Olivier du meilleur acteur pour sa performance dans le rôle-titre de « King Lear » (« Le roi Lear ») en 1998. Il a remporté un British Academy Film Award (BAFTA) et a obtenu une nomination aux Oscars pour avoir incarné l’entraîneur d’athlétisme Sam Mussabini dans le film « Chariots of Fire ».

Il est également apparu dans « The Fifth Element » (« Le cinquième élément »), « Alien » (« L’étranger – Le 8e passager »), « The Sweet Hereafter » (« De beaux lendemains »), « Time Bandits » (« Bandits bandits »), « The Emperor’s New Clothes » et « The Madness of King George » (« La folie du roi George »). Plus récemment, il a interprété Bilbo Baggins (ou Bilbon Sacquet, en français) dans les trilogies « The Hobbit » et « The Lord of the Rings ».

Ian Holm a été fait chevalier en 1998 pour ses services au théâtre.

Il a été marié quatre fois et a eu cinq enfants.

Crédit photo: CossieMoJo, Transféré de en.wikipedia à Commons par Caulfieldh.