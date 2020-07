Michelle Obama présentera un nouveau balado sur Spotify

Michelle Obama fera entendre sa propre voix dans un nouveau balado.

L’ancienne première dame des États-Unis animera « The Michelle Obama Podcast » sur la plateforme d’écoute Spotify. Spotify et la société de production des Obama, Higher Ground, en ont fait l’annonce, jeudi. Le balado fera ses débuts en exclusivité sur Spotify le 29 juillet. Dans une déclaration, Michelle Obama dit espérer que cette série puisse être un lieu pour explorer des sujets importants et soulever plusieurs des questions auxquelles nous tentons tous de répondre dans notre propre vie.

Le nouveau balado est le premier titre de la collaboration entre Spotify et Higher Ground. L’ancien président et l’ex-première dame se sont associés à Spotify l’année dernière pour produire des balados exclusifs pour la plateforme. Le nouveau balado de Michelle Obama entend proposer des conversations franches et personnelles en mettant l’accent sur des sujets concernant les relations interpersonnelles et la santé.

Elle espère avoir plusieurs invités dans la série, y compris l’animateur de talk-show Conan O’Brien, de même que Valerie Jarrett, femme d’affaires et ancienne conseillère principale de Barack Obama. Michelle Obama a aussi présenté son documentaire « Becoming », sur Netflix, en mai. Le projet était un prolongement de ses mémoires du même nom, parus en 2018. L’an dernier, elle s’était lancée dans une importante tournée de plus de 30 villes pour promouvoir son livre.

Crédit photo: Gracieuseté.