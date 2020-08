Snoop Dogg et Shania Twain parmi les nouveaux animateurs d’Apple Music

La plateforme Apple Music lance plusieurs nouvelles émissions de radio animées par des artistes bien connus, dont Snoop Dogg, Shania Twain et Carrie Underwood.

Le service d’écoute en continu a annoncé mardi l’arrivée de deux nouvelles chaînes: Apple Music Hits, axée sur les chansons populaires des années 1980, 1990 et 2000, de même qu’Apple Music Country, dédiée à la musique country. Les deux chaînes incluront plusieurs émissions animées par des musiciens connus.

Apple Music Hits proposera des émissions animées par Snoop Dogg, Shania Twain, Alanis Morissette, les Backstreet Boys, Meghan Trainor, Ciara, Mark Hoppus de blink-182 et Huey Lewis.

Une dizaine d’artistes country animeront pour leur part des émissions sur Apple Music Country, dont Carrie Underwood, Luke Combs, Florida Georgia Line, Luke Bryan, Rissi Palmer, Morgan Wallen, Kelsea Ballerini, Breland, Dierks Bentley, Jimie Allen et l’actrice et chanteuse de l’émission « This is Us », Chrissy Metz.

Crédit photo: kathrine brock, flickr.