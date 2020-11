Procès de Gilbert Rozon: son avocate a attaqué le témoignage de la plaignante

Au procès criminel de Gilbert Rozon pour viol, son avocate, Me Isabel Schurman, s’est affairée en plaidoirie, vendredi, à attaquer le témoignage de la plaignante, qui n’est ni fiable ni crédible, selon elle, et parsemé « de trous de mémoire ».

Elle a notamment fait valoir toutes ces occasions où la femme a admis en Cour ne pas se souvenir des mots exacts prononcés lors de sa soirée avec Gilbert Rozon, ni ceux utilisés pour le repousser. Le procès se déroule pour des événements qui se sont passés il y a 40 ans. Le fondateur de Juste pour rire avait alors 25 ans et la plaignante 20. Accusé de viol et d’attentat à la pudeur, l’homme qui a maintenant 66 ans a nié avoir commis ces crimes.

En plus de relever ce qu’elle a appelé des « trous de mémoire », Me Schurman a indiqué à la juge Mélanie Hébert, de la Cour du Québec, avoir deux autres angles d’attaque: elle s’en est ainsi aussi pris aux « contradictions » entre les différentes déclarations de la plaignante et aux invraisemblances dont son témoignage serait truffé.

« Il serait dangereux de fonder une condamnation criminelle sur ce témoignage dont la fiabilité est questionnable », teinté par un désir inscrit dans la foulée du mouvement #MeToo, afin de forcer l’accusé à rendre des comptes. Cette toile de fond invite à la prudence, estime l’avocate de Gilbert Rozon. S’il y a un doute, l’homme doit être acquitté, a-t-elle rappelé.

Les deux versions

La plaignante _ dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication _ a relaté lors du procès en octobre comment s’est déroulé un rendez-vous galant avec l’accusé. En chemin pour la reconduire chez elle, l’homme s’est arrêté à la maison de sa secrétaire pour aller chercher des documents. À l’intérieur, la femme a raconté qu’il s’est jeté sur elle pour l’embrasser, en lui mettant la main sur le décolleté et qu’il a ensuite tenté de lui retirer ses petites culottes. Elle s’est débattue et l’a repoussé pour qu’il cesse. Disant n’avoir pas d’autres options pour rentrer chez elle, et jugeant qu’il avait bien compris son refus, elle a passé la nuit sur place, seule, dans une chambre. Au petit matin, elle s’est réveillée parce que Gilbert Rozon était sur elle, déterminé à avoir une relation sexuelle. Elle ne voulait pas, a-t-elle témoigné, insistant qu’il n’y a pas eu de consentement.

L’accusé a livré une autre version: il soutient qu’il a invité la jeune femme à prendre un dernier verre dans une maison louée par une de ses employées, et à laquelle il avait accès. Après l’avoir caressée et embrassée, il dit avoir mis sa main sous sa jupe, mais avoir tout arrêté quand elle s’est raidie et lui a dit: « non ». Dépité, il est allé se coucher et s’est réveillé en voyant la plaignante à califourchon sur lui, en train de « se faire l’amour » sur lui.

La plaidoirie

« Un témoin peut être sûr à 100 % de sa version et se tromper », a lancé l’avocate, ajoutant que le passage du temps compromet la fiabilité de son témoignage. Elle donne plusieurs exemples des « trous de mémoire » ou du manque de détails de la version de la plaignante: elle ne se souvient pas si l’accusé a éjaculé, elle ne se souvient pas de l’année lors de laquelle tout cela s’est déroulé _ 1979 ou 1980, et n’a pas vérifié _ elle ne peut donner de détails sur le viol allégué, disant uniquement se souvenir de la fenêtre qu’elle a fixée pendant qu’il s’exécutait. « Il manque des détails, il y a des trous. »

Aussi, Me Schurman trouve étrange que lors de sa déclaration aux policiers, la plaignante n’a jamais dit les mots « non-consentement » ou « je n’ai pas consenti », un langage pourtant utilisé lors du procès. L’avocate a laissé entendre qu’elle a commencé à utiliser ces expressions après avoir parlé aux policiers et ainsi réalisé leur importance. « On ne saura jamais comment elle a été influencée par les policiers » dans la reconstruction des événements qui se sont déroulés il y a plus de 40 ans.L’avocate a aussi invité la juge à se questionner sur le fait que la plaignante a passé la nuit dans une maison avec Gilbert Rozon, plutôt que de quitter alors qu’elle venait, selon ses dires, de subir des attouchements non désirés.

Cela a fait réagir la juge Hébert, qui a rappelé à l’avocate qu’elle n’allait pas tirer d’inférence basée sur des stéréotypes. La plaignante a dit que la séquence du matin « n’est pas claire dans sa tête », a fait valoir Me Schurman. Elle ne se souvient pas de ce qu’elle a dit à l’accusé qui était sur elle, alors qu’elle porte des accusations graves. « La preuve dans son ensemble démontre que son témoignage n’est pas fiable », a lancé l’avocate.

Comité d’accueil

À son arrivée au palais de justice de Montréal, l’accusé a reçu tout un accueil: il a été entouré sur le parvis par quelques dizaines de manifestantes, qui lui criaient notamment « en prison! ». Une jeune femme, Coralie Laperrière, présente devant le palais, a expliqué que ce procès démontre tout ce qui ne marche pas avec la justice dans les causes d’agressions sexuelles. Comme d’autres manifestantes, elle réclame une réforme du système judiciaire. Pour rentrer dans la salle de cour, le fondateur de Juste pour rire, Gilbert Rozon, a ensuite dû franchir une colonne de femmes, positionnées de deux côtés du corridor. Portant des masques #MeToo, elles l’ont dévisagé alors qu’il se rendait à son procès criminel.

Crédit photo: Archives.