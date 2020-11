Deux acteurs vedettes de la série « The Good Doctor » ont contracté la COVID en C.-B.

La vedette de la série « The Good Doctor » (« Le bon docteur »), Freddie Highmore, dit que le tournage de l’émission se poursuit à Vancouver, malgré le diagnostic de COVID-19 reçu par deux de ses covedettes, Richard Schiff et Sheila Kelley.

Richard Schiff a écrit sur son compte Twitter vérifié, cette semaine, qu’il est atteint du coronavirus, tout comme Sheila Kelley, qui est son épouse dans la vie comme dans l’émission. Il précise qu’il a été déclaré positif le 3 novembre et que son épouse et lui ont vécu « la semaine la plus bizarre » de leur vie. La nouvelle saison de la série tient compte de la pandémie. Sheila Kelley a elle aussi mentionné son diagnostic sur son compte Instagram vérifié, notant que son mari et elle sont en quarantaine dans leur résidence de Vancouver et que leurs symptômes « changent de manière radicale chaque jour et même chaque heure ».

Sony Pictures Entertainment n’a pas voulu commenter les diagnostics, mais Freddie Highmore a déclaré à La Presse Canadienne que les tournages se poursuivent pour l’émission, diffusée les lundis à ABC et CTV. La version française est présentée les mardis à TVA. « Nous continuons à tourner », a indiqué l’acteur principal en entrevue, mercredi. « Bien sûr, le plus important est que nous espérons vraiment que Richard et Sheila se rétabliront rapidement, et nous pensons tous à eux. » Freddie Highmore tient le rôle du Dr Shaun Murphy, un jeune chirurgien atteint d’autisme et du syndrome du savant.