Acquittement de l’ex-magnat Gilbert Rozon: le ministère public n’ira pas en appel

Le ministère public n’ira pas en appel de l’acquittement de l’ex-magnat de l’humour Gilbert Rozon.

L’homme de 66 ans en a donc fini avec la justice dans cette affaire criminelle. Il avait été accusé de viol et d’attentat à la pudeur, mais a été acquitté par la juge Mélanie Hébert de la Cour du Québec, le 15 décembre dernier. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a fait part de sa décision vendredi. « Ce jugement repose essentiellement sur l’appréciation de la preuve et, compte tenu des règles de droit applicables, le poursuivant ne peut en appeler pour une question de faits. Par conséquent, le DPCP a décidé de ne pas porter en appel ce verdict », a écrit la porte-parole du DPCP, Me Audrey Roy-Cloutier, ajoutant que la décision de la juge Hébert avait fait l’objet d’une « analyse rigoureuse ». Les faits reprochés à Gilbert Rozon dans cette affaire remontent en 1980, alors qu’il avait 25 ans. En rendant sa décision, la juge Hébert avait rappelé que le verdict d’acquittement ne signifie pas que les gestes reprochés à l’homme ne se sont pas produits, ni que la victime n’est pas crédible, bien au contraire.

Il signifie simplement qu’il subsiste, dans l’esprit du tribunal, un doute raisonnable quant à la culpabilité de M. Rozon, avait-elle écrit dans sa décision de 30 pages. Car il revient à la Couronne de prouver la culpabilité de l’accusé « hors de tout doute raisonnable », un très lourd fardeau de preuve, propre au droit criminel. Un jour de 1980, il avait invité la plaignante, Annick Charette, alors âgée 20 ans, pour une fin de soirée dans une discothèque des Laurentides. La femme a raconté à la juge Hébert qu’après la soirée, il devait la reconduire chez elle mais s’est arrêté en chemin à la maison de sa secrétaire pour aller chercher des documents. À l’intérieur, Mme Charette a raconté qu’il s’est jeté sur elle pour l’embrasser, lui mettant la main au décolleté, puis tentant de lui retirer ses petites culottes. Elle s’est débattue et l’a repoussé pour qu’il cesse, a-t-elle témoigné.

Gilbert Rozon a plutôt relaté une fin de soirée romantique, lors de laquelle ils se sont embrassés devant le feu de foyer. Mais lorsqu’il a tenté de mettre la main sous sa jupe, elle se serait raidie et il aurait arrêté net, dépité. Le lendemain matin, les versions sont tout aussi opposées: la plaignante a relaté s’être réveillée au petit matin parce que Gilbert Rozon était sur elle, déterminé à avoir une relation sexuelle. À laquelle elle n’a jamais consenti, a-t-elle rapporté dans la salle de Cour. L’accusé a dit s’être réveillé alors que la plaignante était à califourchon sur lui, en train de « se faire l’amour ». Mme Charette avait porté plainte à la police en 2017.

Crédit photo: Gilbert Rozon/Archives.