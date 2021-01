Le pilote automobile Michel Vaillant est en deuil: son créateur s’est éteint à 97 ans

L’as pilote automobile Michel Vaillant est en deuil. Son créateur Jean Gratton est mort à l’âge de 97 ans, a annoncé le site internet officiel de la série.

Les causes du décès n’ont pas été dévoilées. La série Michel Vaillant mettant en scène les aventures d’un jeune pilote automobile est apparue dans les pages de la revue Tintin à la fin des années 1950. Elle est rapidement devenue l’une des plus populaires de la bande dessinée franco-belge. Jean Gratton dessinera plus de 65 épisodes de la série, prenant sa retraite en 2004. Il est aussi le bédéiste derrière les séries « Julie Wood » et « Les Labourdet ».

Il n’hésitait pas à faire côtoyer ses héros fictifs par de véritables personnalités, comme Jacky Ickx, Alain Prost, Michael Schumacher et même Gilles et Jacques Villeneuve. Gilles Villeneuve y a même remporté le championnat des conducteurs dans l’épisode « Steve Warson contre Michel Vaillant ». Le succès de la série a même dépassé les horizons de la bande dessinée. Plusieurs acteurs du domaine de la course automobile ont réagi à l’annonce du décès de Jean Gratton, notamment l’ancien directeur de l’écurie Ferrari, Jean Todt.

« Avec Jean Graton, créateur de Michel Vaillant, une légende de la bande dessinée disparaît. La famille du sport automobile lui rend hommage avec émotion », a-t-il écrit sut Twitter.

Crédit photo: Own work/Liondartois.