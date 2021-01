Après avoir lutté contre la COVID-19, les parents de Tom Brady se portent bien

Tom Brady dit que ses parents se portent bien après s’être remis de la COVID-19, au début de la saison.

Ils seront d’ailleurs dans les tribunes pour soutenir lui et les Buccaneers de Tampa Bay lors du Super Bowl, la semaine prochaine. « Ils vont très bien. La meilleure partie de tout ça est qu’ils sont passés au travers, a déclaré Brady jeudi, après que les champions de la Nationale aient tenu un premier entraînement régulier en préparation du grand match, contre Kansas City. « Beaucoup de choses arrivent dans une vie. Comme nous tous, en vieillissant, il y a des choses qui s’ajoutent, a ajouté le quart de 43 ans, gagnant de six Super Bowls avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, avant de se joindre à Tampa Bay comme joueur autonome, l’hiver dernier. « J’adore arriver sur le terrain et essayer de gagner, mais beaucoup de choses familiales sont très importantes pour moi. La santé de mes parents est certainement très importante.

« Même si j’étais loin, j’avais trois soeurs qui faisaient tout ce qu’elles pouvaient pour aider (au moment où leurs parents combattaient la COVID-19). Le père de Brady, Tom, a récemment révélé que lui et sa femme, Galynn, ont lutté contre le virus en septembre. « Je serai très heureux de savoir que mes parents seront dans les gradins (lors du Super Bowl). Ils ont assisté à un seul match cette année. Ce n’était pas un très bon résultat, le match contre les Saints à domicile, qui a été assez difficile pour nous », a dit Brady, faisant référence à une défaite de 38-3 contre La Nouvelle-Orléans, le 8 novembre. Brady est apparu dans neuf Super Bowls en deux décennies avec les Patriots. Il a signé un contrat de deux ans de 50 M $avec les Bucs en mars dernier et les a aidés à passer d’une équipe qui a raté les éliminatoires 12 ans de suite à des champions de la Nationale.

« J’espère que nous pourrons terminer le travail. Ce serait la meilleure façon de conclure la saison, remporter le dernier match. ? C’est toujours un objectif de gagner le dernier match de l’année, a dit Brady. « Ce ne sera certainement pas facile. Il faudra donner tout ce que nous avons. Nous affrontons une excellente équipe. Il faudra être à notre mieux. » Les Chiefs, champions en titre, tentent de devenir la première équipe à garder leur couronne depuis que Brady a mené les Patriots à des titres consécutifs, au terme des saisons 2003 et 2004. Tampa Bay a remporté son seul championnat de la NFL il y a 18 ans. Brady, Rob Gronkowski, Shaquil Barrett, Antonio Brown, Jason Pierre-Paul et Ndamukong Suh sont les joueurs de la formation actuelle ayant déjà pris part au Super Bowl.

Selon Brady, l’expérience ne voudra rien dire une fois le match commencé. « Ce qui compte, c’est de bien jouer. L’équipe qui va gagner ne sera pas la plus expérimentée, ce sera celle qui jouera le mieux, a t-il dit. « Nous devons être les mieux préparés, les meilleurs pour l’exécution, les meilleurs sous pression. Si oui, nous serons les champions. Si non, nous ne le serons pas. »

– Par Fred Goodall, Associated Press

Crédit photo: AP Photo/Charlie Neibergall.