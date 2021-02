L’acteur français Gérard Depardieu a été accusé de viol et d’agression sexuelle après que les autorités eurent relancé une enquête de 2018 qui avait été initialement abandonnée, a annoncé le parquet de Paris.

Le parquet a déclaré à l’Associated Press que Depardieu n’avait pas été détenu lorsqu’il a reçu les accusations préliminaires le 16 décembre. Le bureau du procureur s’est prononcé sur les accusations puisque l’affaire avait été éventée dans les médias français. Selon les médias français, les accusations concernent des allégations formulées par une actrice dans la vingtaine qui remontent à 2018. Une première enquête contre la vedette du cinéma a été abandonnée en 2019 en raison du manque de preuves, mais a ensuite été relancée. D’après le journal « Le Parisien » et le diffuseur BFMTV, la femme allègue que Depardieu l’a agressée les 7 et 13 août 2018 à son domicile de Paris. Les deux s’étaient rencontrés lorsque Depardieu a dirigé un cours de maître dans son école, a rapporté BFMTV.

L’actrice, qui n’a pas été nommée, a d’abord déposé une plainte avec des détails sur les viols et agressions présumés en août 2018 dans la ville d’Aix-en-Provence, dans le sud de la France. L’enquête a été reprise par les enquêteurs parisiens, mais a été rapidement abandonnée. L’avocat de Gérard Depardieu, Hervé Temime, n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter l’affaire, mais il a précédemment déclaré que l’acteur « nie absolument tout viol, toute agression sexuelle, tout crime ». L’acteur de 72 ans fait partie des vedettes les plus connues et les plus controversées de la France. Il est apparu dans 200 films en six décennies et fait partie des quelques acteurs français qui se sont fait un nom à Hollywood. Il a remporté un Golden Globe pour sa performance dans « Green Card », une comédie romantique de langue anglaise de 1990 avec Andie MacDowell.

Son premier grand succès en France fut « Les Valseuses », un classique de la comédie de Bertrand Blier sur deux voyous errants. Avant de traverser l’ Atlantique pour jouer dans « Green Card », Depardieu a joué une panoplie de rôles, allant de Jean Valjean, dans « Les Misérables », à Christophe Colomb. En 2014, il a joué le rôle principal dans « Welcome to New York », le film inspiré de la vie de Dominique Strauss-Kahn, l’ancien directeur du Fonds monétaire international qui a été accusé en 2011 d’avoir agressé sexuellement une femme de chambre d’hôtel.

Crédit photo: Siebbi, cropped version of ipernity.com