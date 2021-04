93e soirée des Oscars: l’actrice Chloé Zhao remporte les honneurs et passe à l’histoire

Chloé Zhao est devenue dimanche soir la deuxième femme de l’histoire des Oscars _ et la première non blanche _ à remporter le prix convoité de la meilleure réalisation pour le film Nomadland lors de la 93e cérémonie des Oscars.

La soirée, qui est présentée en direct de la gare Union au centre-ville de Los Angeles, a débuté avec Regina King qui a fait une entrée remarquée devant des vedettes d’Hollywood sans masque, mais ayant tous été testées, s’est-elle empressée de souligner. C’est elle qui a eu l’honneur d’annoncer que la première statuette de la soirée est décernée à Emerald Fennell pour son film « Promising Young Woman » (Une jeune femme pleine de promesses) dans la catégorie du meilleur scénario original. C’est le premier Oscar de l’actrice et scénariste britannique de 35 ans. Ce prix n’est normalement pas décerné avant le milieu de la cérémonie, mais cette année a déjà rompu avec plusieurs traditions, et ce dès les premières minutes.

Le deuxième Oscar de la soirée, pour le meilleur scénario adapté, a échappé à Chloé Zhao et est allé à Christopher Hampton et Florian Zeller pour « The Father » (Le père). Le film danois « Another Round », réalisé par Thomas Vinterburg, a remporté l’Oscar du meilleur long métrage international. « C’est au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, a déclaré Thomas Vinterburg sur scène. Sauf que c’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé depuis que j’ai 5 ans », a-t-il déclaré. C’est la quatrième fois qu’un film danois gagne dans cette catégorie. Pour ce qui est de Daniel Kaluuya, la deuxième fois aura été la bonne. Nominée pour son rôle principal dans le thriller « Get Out » de Jordan Peele, c’est toutefois un second rôle qui lui a permis ce soir de remporter son premier Oscar. La cérémonie aura duré moins de trois heures, se terminant peu avant 22 h 30. Il n’y avait pas de pas de maître de cérémonie, mais plusieurs présentateurs _ d’anciens lauréats pour la plupart _ qui se sont succédé au cours de la soirée.

« Ma Rainey’s Black Bottom » est le premier film à avoir raflé deux Oscars: meilleurs costumes ainsi que meilleurs coiffures et maquillages. L’Oscar du meilleur son est allé à « Sound of Metal », qui s’est également vu récompensé dans la catégorie du meilleur montage. Le prix a été remis par Riz Ahmed, lui-même vedette du film et finaliste pour le prix du meilleur acteur. C’est plutôt Anthony Hopkins qui a récolté les honneurs dans cette dernière catégorie pour une deuxième fois en carrière. La liste des principaux gagnants:

_ Meilleur film: Nomadland

_ Meilleure actrice: Frances McDormand

_ Meilleur acteur: Anthony Hopkins

_ Meilleure actrice dans un rôle de soutien: Yuh-Jung Youn

_ Meilleur acteur dans un rôle de soutien: Daniel Kaluuya

_ Meilleure réalisation: Chloé Zhao (Nomadland)

_ Meilleure chanson originale: Judas and the Black Messiah (Fight For You: H.E.R., Dernst Emile II et Tiara Thomas)

_ Meilleurs effets spéciaux: Tenet

_ Meilleur film étranger: Another Round (Danemark)

_ Meilleure coiffure et maquillage: Ma Rainey’s Black Bottom

_ Meilleur montage: Sound of Metal

_ Meilleure direction photo: Mank

_ Meilleur mixage sonore: Sound of Metal

_ Meilleur court métrage documentaire: Colette

_ Meilleur long métrage documentaire: My Octopus Teacher

_ Meilleurs costumes: Ma Rainey’s Black Bottom

_ Meilleurs décors: Mank

