Céline Dion annonce son retour sur scène

Céline Dion déploie déjà l’énergie de l’interprète que l’on connaît alors qu’elle s’imagine enfin libre de remonter sur scène après la pandémie de COVID-19.

La diva québécoise est demeurée enfermée depuis plus d’un an et à l’annonce de premières dates de spectacles à Las Vegas, cet automne, sa fébrilité s’entend à travers chacune de ses phrases.

«J’ai été enfermée», mentionne-t-elle tout simplement en conférence téléphonique avec des représentants de médias. Puis, en empruntant le ton d’un crieur public, elle lance: «Je vais sortir de cette cage! Je vais chanter! Regardez-moi bien!»

Une promesse que les nombreux admirateurs de Céline Dion vont certainement accueillir avec enthousiasme après que la tournée mondiale «Courage» eut dû être suspendue peu après le 50e concert. Des dizaines de spectacles ont été reportés en raison de la pandémie qui a affecté toute l’industrie du divertissement.

Cinq dates sont toujours prévues au Canada cet été. Si aucune annonce n’a encore été faite au sujet d’un nouveau report, il reste fort probable que ces représentations soient encore repoussées.

Ce qui est certain toutefois, c’est que Céline Dion continue de développer des projets. Elle annonce ainsi un retour sur scène à Las Vegas, la ville qui l’a accueillie pour une résidence de 16 ans qui a pris fin en 2019.

À compter du 5 novembre prochain, Céline Dion donnera dix concerts sur la scène du Resorts World Las Vegas à titre de tête d’affiche d’une programmation relevée incluant Carrie Underwood, Katy Perry et Luke Bryan.

Les billets seront mis en vente à partir du 24 mai.

Céline Dion avance que son spectacle va rehausser la barre en matière de divertissement à Las Vegas. Au-delà de la théâtralité, l’artiste dit s’attendre à ce que le simple fait de pouvoir chanter à nouveau devant une salle pleine de gens provoque en soi un puissant effet émotif.

«Il n’y a rien de mieux que le contact, l’humanité et le fait d’être près les uns des autres dans une même salle», a-t-elle mentionné.

«L’énergie, la sueur, l’odeur et l’émotion de chaque personne. Rien ne peut nous enlever ça. C’est ce qu’il y a de mieux.»

Au cours des derniers mois, Céline Dion a planché sur des plans en vue de son retour à Las Vegas lors d’entretiens sur Zoom avec son équipe de créateurs. Et si de nombreux utilisateurs de la plateforme en ont assez de passer leurs journées de travail en visioconférences, la chanteuse insiste de son côté sur le fait qu’elle apprécie l’authenticité que cela procure.

«On peut voir les cheveux de tout le monde devenir blancs et on peut se voir chacun chez soi avec ses vieux t-shirts et c’est correct! C’est comme ça que ça devrait toujours être», estime la star.

«Vous savez, ce n’est pas le temps d’être des fashionistas. Non, non, non. Profitez de ce temps et profitez de cette chance. Et Zoom? Merci mon Dieu qu’on ait ça.»

Le confinement a permis à Céline Dion de s’offrir le rare «privilège» de passer plus de temps avec sa famille alors qu’elle s’est isolée avec ses enfants. Ils ont pu passer des heures ensemble à avoir «du bon vieux plaisir en famille» à cuisiner, jouer au golf, au frisbee et à nager dans la cour arrière.

«C’était merveilleux d’être ensemble et de vivre dans une sorte de bulle», a-t-elle confié.

«C’était très différent, mais c’était extraordinaire. Nous sommes très choyés parce que nous sommes demeurés en santé et ensemble. C’est une chance pour chacun d’entre nous.»