Un film sur le pilote automobile québécois Gilles Villeneuve est en préparation

Un projet de film sur la vie du pilote de Formule 1 Gilles Villeneuve est en préparation.

Christal Films Productions annonce que le scénario a été écrit par Guillaume Lonergan et Daniel Roby. Ce dernier réalisera aussi le long métrage. Le producteur Christian Larouche affirme que la famille du célèbre coureur automobile a donné son aval au développement du long métrage biographique. Sa fille, Mélanie Villeneuve, affirme que Christian Larouche et Daniel Roby ont bien transmis à la famille leur passion pour cette production. « Je suis privilégié de pouvoir compter sur la confiance et la collaboration de la famille Villeneuve dans ce processus. C’est un élément crucial pour la production de ce film biopic qui, sans aucun doute, marquera les esprits des cinéphiles et solidifiera la place de Gilles au panthéon des héros québécois », a déclaré le producteur par communiqué.

Le film portera sur la jeunesse de Gilles Villeneuve, sa carrière en motoneige, ses débuts en course automobile jusqu’à sa signature avec l’écurie de Formule 1 Ferrari. Le tournage devrait s’amorcer à la fin de l’été 2022 et se poursuivre à l’hiver 2023. Le processus de distribution des rôles commencera « très prochainement », selon Christal Films. Le pilote québécois s’est tué en piste lors des qualifications du Grand Prix de Belgique de 1982; il était âgé de 32 ans.

Crédit photo: ideogibs, https://www.flickr.com/photos/ideogibs/2113890097/