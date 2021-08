La cheffe d’antenne de Radio Canada Pascale Nadeau part à la retraite

Radio-Canada a annoncé jeudi matin le départ à la retraite de la cheffe d’antenne Pascale Nadeau, après plus de trois décennies dans le domaine de l’information.

L’animatrice du Téléjournal du week-end depuis 2008 a indiqué à la direction avoir l’intention de quitter le diffuseur public cet automne, selon Radio-Canada. La principale intéressée a également relayé la nouvelle sur Twitter. « À vous tous qui m’avez suivi avec fidélité durant ma carrière, je vous remercie du plus profond de mon coeur. Ce fut un énorme privilège de vous informer depuis 38 ans. Je vous donne de mes nouvelles très bientôt! », a-t-elle écrit dans un gazouillis. Depuis cet hiver, Mme Nadeau n’était plus en poste au Téléjournal pour des raisons de santé, avait évoqué Radio-Canada. Mme Nadeau a fait son entrée chez le diffuseur public en 1988 après avoir animé le principal bulletin du réseau TQS à Montréal. Elle a été journaliste à la salle de rédaction et pour le magazine « Enjeux » avant d’animer le bulletin du midi en 1993 et 1994.

Elle s’est jointe au Réseau de l’information (RDI) dès son lancement en 1995, a rappelé Radio-Canada, dans un communiqué. Pascale Nadeau a ensuite occupé le rôle de cheffe d’antenne pour différents bulletins de nouvelles et a animé des émissions spéciales. La directrice générale de l’information de Radio-Canada, Luce Julien, a souligné que la société d’État était reconnaissante du travail accompli par Mme Nadeau, en lui souhaitant « le meilleur pour la suite ». « Chef d’antenne sensible aux préoccupations du public, Pascale Nadeau a entretenu une relation privilégiée avec celui-ci tout en incarnant les standards d’excellence de l’Information de Radio-Canada », a-t-elle commenté par voie de communiqué.