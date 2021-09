Les objets les plus mémorables liés à Bruce Springsteen seront présentés au musée Grammy

Les objets les plus mémorables liés à Bruce Springsteen, y compris sa guitare Fender préférée et certaines tenues de scène, seront présentés dans une exposition interactive itinérante.

Le Grammy Museum a annoncé mardi que « Bruce Springsteen Live! » ouvrira ses portes au Grammy Museum Experience du Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, le 1er octobre. L’exposition présentera des images de scène de Springsteen et du E Street Band, des instruments, des tenues et des entrevues exclusives. L’exposition se déroulera jusqu’au 20 mars 2022 dans le New Jersey. Elle se déplacera ensuite au Grammy Museum de Los Angeles, à l’automne de l’année prochaine. « Alors que nous rouvrons les portes de notre musée et que plusieurs d’entre nous retournent sur les lieux de travail, il semblait tout à fait approprié que nous nous tournions vers « The Boss » pour montrer la voie », a déclaré Mark Conklin, directeur des relations avec les artistes et de la programmation au Grammy Museum Experience, dans un communiqué.

La guitare Fender modifiée de Springsteen qui a figuré sur plusieurs de ses pochettes d’album, notamment « Human Torch » et « Born to Run », sera exposée. L’exposition inclura également des vêtements de scène de Springsteen et des membres du E Street Band, ainsi qu’un itinéraire signé de sa tournée « Human Rights Now », une tournée-bénéfice de six semaines en 1988. Un saxophone utilisé par le regretté Clarence Clemons _ qui a joué aux côtés de Springsteen pendant 40 ans _ sera exposé. Le saxophone a été transmis au neveu de Clemons, Jake Clemons, qui continue d’utiliser l’instrument à titre de nouveau membre du E Street Band depuis 2012. Grâce à un kiosque interactif, les visiteurs pourront consulter des programmes de concert écrits à la main par Springsteen et créer leurs propres rappels à comparer avec l’original de l’artiste légendaire.

« Peu d’artistes incarnent l’âme et l’excitation du rock and roll sur scène comme Bruce Springsteen et le E Street Band », a déclaré le co-commissaire Robert Santelli, directeur général fondateur du Grammy Museum. « Cette exposition enthousiasmera sans aucun doute les fans à l’idée de revoir Springsteen en concert, espérons-le, bientôt. »

