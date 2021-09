Elton John reporte des spectacles en raison d’une blessure à la hanche

Elton John reporte les dates européennes de sa tournée mondiale jusqu’en 2023 afin qu’il puisse se faire opérer pour une blessure à la hanche.

L’auteur-compositeur-interprète de 74 ans devait jouer dans différentes villes d’Europe cette année dans le cadre de la tournée « Farewell Yellow Brick Road », qui doit être suivie de spectacles en Amérique du Nord, en 2022. Mais il a indiqué qu’une chute sur une surface dure à la fin de l’été l’avait laissé dans la douleur. Il a déclaré jeudi dans un communiqué que « malgré une kinésithérapie intensive et un traitement spécialisé, la douleur a continué de s’aggraver et entraîne des difficultés croissantes à me déplacer. On m’a conseillé de me faire opérer le plus tôt possible pour me remettre en pleine forme et m’assurer qu’il n’y aura pas de complications à long terme ».

Il a ajouté que « c’est avec une grande tristesse et le c?ur lourd que je suis obligé de reporter les dates de 2021 de ma tournée « Farewell Yellow Brick Road » en Europe et au Royaume-Uni à 2023″. Il a promis aux fans que « les émissions reprendront la route l’année prochaine et je ferai en sorte qu’elles en vaudront largement l’attente ». Elton John a déclaré qu’il prévoyait commencer la partie nord-américaine de la tournée en janvier 2022 à La Nouvelle-Orléans. Il est notamment attendu au Centre Bell de Montréal les 18 et 19 février prochain.

Crédit photo: Richard Mushet on Flickr.