Netflix achète le catalogue de Roald Dahl, auteur du livre « Charlie et la chocolaterie »

Netflix a acquis les oeuvres de Roald Dahl, le regretté auteur britannique de célèbres livres pour enfants tels que « Charlie and the Chocolate Factory » (« Charlie et la chocolaterie »).

La plateforme a annoncé mercredi avoir acquis l’entreprise Roald Dahl Story, qui gère les droits sur les personnages et les histoires de l’auteur. Aucun des termes financiers de l’entente n’a été divulgué.

L’accord s’appuie sur un partenariat conclu en 2018 pour créer des séries télévisées d’animation, en vertu duquel « Charlie and the Chocolate Factory » est en cours de production, réalisé par le cinéaste primé aux Oscars Taika Waititi. Netflix travaille également avec Sony sur une adaptation de « Matilda the Musical ».

Le nouvel accord ouvre la voie à Netflix pour offrir tout le catalogue de l’auteur sur sa plateforme.

« Ces projets nous ont ouvert les yeux sur une entreprise beaucoup plus ambitieuse _ la création d’un univers unique à travers les films d’animation et d’action en direct et la télévision, l’édition, les jeux, les expériences immersives, le théâtre, les produits de consommation et plus encore », ont indiqué le coprésident de Netflix Ted Sarandos et Luke Kelly, directeur général de Roald Dahl Story et petit-fils de Roald Dahl, dans un communiqué commun.

Roald Dahl est décédé en 1990 à l’âge de 74 ans, mais ses livres restent populaires auprès des jeunes lecteurs, avec plus de 300 millions d’exemplaires vendus dans le monde et des traductions en 63 langues.

Crédit photo: Flickr.