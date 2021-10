La chanteuse Ginette Reno a été hospitalisée après avoir subi un malaise

La chanteuse québécoise Ginette Reno a annoncé jeudi en début de soirée dans une publication sur sa page Facebook qu’elle a été hospitalisée en raison d’un malaise.

« Un mot pour vous dire que j’ai été hospitalisée à l’Hopital Pierre Boucher suite à un malaise. Je subis présentement une batterie de tests pour tenter de comprendre ce qui s’est passé. On prend bien soin de moi. Je me sens entre bonnes mains ». La chanteuse de 75 ans a déjà eu des soucis de santé par le passé, mais on ne connaît pas les détails qui ont entraîné cette récente hospitalisation. Les milliers de commentaires accompagnant la publication de la diva québécoise témoignent de l’amour du public envers celle qui a fait vibrer les plaines d’Abraham et le Centre Bell à plus d’une reprise. Les messages de ses fans sont empreints de souhaits de prompt rétablissement et d’encouragements.

Depuis plus de cinq décennies, Ginette Reno enflamme les planches avec sa voix d’or. Sa carrière a franchi les barrières à l’international. L’interprète d' »Un peu plus haut », compte une quarantaine d’album et compilations en carrière, sans parler des multiples distinctions et récompenses honorant sa voix puissante et unique. L’interprète de « L’essentiel » a sorti un nouvel album de 14 titres en mai dernier. Selon les informations disponibles sur son site web, aucune date de tournée ou de participation à un événement n’était annoncée.

Crédit photo: Archives.