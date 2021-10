Céline Dion reporte sa nouvelle série de concerts à Vegas, pour des ennuis de santé

Des spasmes musculaires « sévères et persistants » obligent Céline Dion à annuler les 21 premiers spectacles de sa série de « concerts-maisons » au tout nouveau « Resorts World » de Las Vegas, un théâtre qu’elle devait inaugurer le 5 novembre.

Dans un communiqué, la chanteuse explique que ses médecins continuent de l’évaluer et de la soigner, mais que ses symptômes ne lui permettent pas de répéter ce tout nouveau spectacle. Le « coeur brisé », elle explique que son équipe et elle travaillent sur ce nouveau spectacle depuis huit mois et « ne pas pouvoir monter sur scène en novembre » l’attriste « au-delà des mots ». « Maintenant, je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux? Je veux m’en sortir le plus rapidement possible », conclut-elle. On annonce donc l’annulation des 10 spectacles prévus en novembre, mais aussi les sept concerts de la fin de janvier et les quatre autres du début de février.

Les promoteurs et l’hôtel assurent que les détenteurs de billets achetés sur des points de vente autorisés seront remboursés automatiquement sur leur carte de crédit. Ces détenteurs auront par ailleurs un premier accès à la billetterie lorsque de nouvelles dates seront annoncées. À ce tout nouveau théâtre du « Resorts World », Céline Dion était la tête d’affiche d’une programmation incluant Carrie Underwood, Katy Perry et Luke Bryan. On annonçait pour la chanteuse un tout nouveau spectacle « intime et innovant », différent de celui qu’elle a donné pendant 16 ans, jusqu’en 2019, au « Caesar’s Palace » de Las Vegas.

Crédit photo: THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot.