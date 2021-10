Affaire Jérémy Gabriel: la Cour suprême du Canada donne raison à l’humoriste Mike Ward

Mike Ward avait le droit de se moquer de Jérémy Gabriel. La Cour suprême du Canada a tranché l’affaire, vendredi matin, dans une décision à cinq contre quatre.

La cause opposait l’humoriste à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui avait réussi à obtenir de la Cour d’appel du Québec 35 000 $ en dommages pour M. Gabriel. La Cour suprême accueille l’appel de M. Ward et infirme ainsi la décision du tribunal inférieur. La juge Rosalie Abella, aujourd’hui à la retraite, et ses collègues Nicolas Kasirer, Sheilah Martin et Andromache Karakatsanis sont les magistrats dissidents. La décision de la majorité a été rédigée par deux des trois juges québécois du plus haut tribunal du pays : le juge en chef Richard Wagner et la juge Suzanne Côté. Ils rappellent qu’il s’agissait ici de décider s’il y a eu discrimination, selon la Charte québécoise, et non pas s’il y a eu diffamation.

« Il faut se demander si une personne raisonnable, informée des circonstances et du contexte pertinents, considérerait que les propos visant M. Gabriel incitent à le mépriser ou à détester son humanité pour un motif de distinction illicite. Il faut ensuite se demander si cette personne raisonnable considérerait que, situés dans leur contexte, ces propos peuvent vraisemblablement avoir pour effet de mener au traitement discriminatoire de M. Gabriel. À notre avis, les propos tenus par M. Ward ne satisfont à aucune de ces deux exigences », peut-on lire dans la décision à laquelle souscrivent aussi les juges Michael Moldaver, Russell Brown et Malcolm Rowe.

« La seule question en litige est celle du cadre juridique applicable à un recours en discrimination en vertu de la Charte québécoise, dans un contexte de liberté d’expression, afin de déterminer si en l’espèce, M. Ward a porté atteinte au droit à la sauvegarde de la dignité de M. Gabriel », rappellent les juges. « Le recours en discrimination doit être limité à des propos dont les effets sont réellement discriminatoires », insistent-ils. Ils ne veulent pas que des poursuites en diffamation utilisent la porte arrière de la discrimination pour arriver à leurs fins.

De quoi rassurer les humoristes?

Les juges Wagner et Côté rappellent que leur cour a déjà refusé de mettre la liberté artistique dans une catégorie à part de la liberté d’expression en général. « Les limites à la liberté d’expression se justifient s’il existe, dans un contexte donné, des raisons sérieuses de craindre un préjudice suffisamment précis auquel le discernement et le jugement critique de l’auditoire ne sauraient faire obstacle », souligne leur décision majoritaire. « La liberté d’expression ne saurait conférer à l’artiste (?) un degré de protection supérieur à celui de ses concitoyens », préviennent les juges. Cependant, ils font des précisions sur le contexte humoristique.

« L’auditoire sait identifier ces procédés (exagération, généralisation, provocation), quand ils sont clairs, et il faut reconnaître assez de discernement pour ne pas prendre tout ce qui est dit au pied de la lettre », font-ils remarquer. « Cela vaut à plus forte raison lorsque les propos émanent d’une personne connue du public pour son humour particulier (?) ou lorsqu’ils prennent pour cible une personnalité publique », précisent-ils. « Il serait étonnant que des propos tenus dans de telles circonstances soient suffisamment mobilisateurs pour susciter des traitements discriminatoires », à leur avis.

Précision pour la Cour d’appel du Québec

Comme il est d’usage, les juges de la Cour suprême ont pris bien soin de ne pas blâmer leurs collègues de la Cour d’appel qui, à deux contre une, avaient tranché autrement cette affaire. Ils rappellent que quelques semaines après la décision de 2019, la Cour suprême a modifié, dans une autre cause, la norme de contrôle applicable à une décision administrative, comme celle du Tribunal des droits de la personne. Maintenant, lorsque la loi prévoit un mécanisme d’appel, « les normes générales en matière d’appel s’appliquent plutôt que la norme de la décision raisonnable ».

Le contexte de la dispute

Au coeur du litige, un numéro du spectacle présenté par Mike Ward entre septembre 2010 et mars 2013. « Les Intouchables » visaient, entre autres, Jérémy Gabriel. Le jeune homme était lors un adolescent, étudiant dans une école secondaire. Atteint du syndrome de Treacher Collins, une maladie congénitale caractérisée par des déformations du crâne et du visage, Jérémy Gabriel avait acquis une certaine notoriété lorsqu’il a chanté, en 2006, à l’âge de neuf ans, pour le pape Benoît XVI. Dans son numéro où il se moquait de plusieurs personnalités connues, l’humoriste a raillé les caractéristiques physiques de M. Gabriel. Dans leur décision, les juges majoritaires ne se privent pas de critiquer M. Ward.

« Le fait qu’un humoriste connu populaire, profite de sa tribune pour se moquer d’un jeune homme en situation de handicap n’a certes rien d’édifiant », écrivent M. Wagner et Mme Côté. « Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas ici de déterminer si les propos de M. Ward sont de bon ou de mauvais goût, mais d’appliquer un cadre juridique à des propos prononcés dans un contexte précis », poursuivent-ils. Puis, dans l’avant-dernier paragraphe de leur jugement, ils soulignent que d’autres recours étaient disponibles. « Sans nous prononcer sur les chances de succès de ces recours alternatifs, M. Gabriel aurait pu invoquer la protection contre le harcèlement prévue à l’art. 10.1 de la Charte en raison de l’intimidation qu’il a subie », proposent-ils, avant de rappeler qu’une action en diffamation aurait également pu être une voie à prendre.

La dissidence

Les quatre juges dissidents auraient donné raison à M. Gabriel. « La question centrale consiste à déterminer si l’atteinte à l’exercice, en pleine égalité, du droit à la dignité est suffisamment grave, ou si elle est justifiée par la liberté d’expression de l’humoriste », écrivent-ils. Et selon eux, « les moqueries largement diffusées visant un enfant handicapé » constituent « clairement » une atteinte à ce droit à la dignité assuré par la Charte québécoise. Leur raisonnement ne sera pas retenu. L’opinion de leurs cinq collègues, majoritaires, met fin à l’affaire.

Crédit photo: Archives.