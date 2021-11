Il y aura une deuxième saison au succès mondial Squid Game

C’est officiel: la série télévisée à très grand succès « Squid Game » sera de retour pour une deuxième saison sur Netflix, même si la plupart des émissions en Corée du Sud ne durent habituellement qu’une seule saison.

En raison du succès mondial de la série sud-coréenne, son créateur et réalisateur a déclaré que les téléspectateurs ne lui laissaient guère le choix. « C’est dans ma tête en ce moment. Je suis actuellement dans le processus de planification, a déclaré Hwang Dong-hyuk lors d’une soirée tapis rouge pour la série, lundi. « Mais je pense qu’il est trop tôt pour dire quand et comment ça va se produire. Mais je vous promets ceci: (le personnage principal) Gi-hun sera de retour et il fera quelque chose pour le monde. »

Dans « Le Jeu du calmar », des gens ont un tel besoin d’argent qu’ils acceptent de participer à des jeux pour enfants dans une cour d’école, alors que des candidats sont petit à petit éliminés du concours _ littéralement éliminés, de façon très explicite à l’écran. Ce « drame de survie dystopique » serait devenu le plus grand succès instantané de Netflix. Ce succès s’est accompagné d’une reconnaissance mondiale de ses acteurs et actrices. L’acteur principal, Lee Jung-jae, qui interprète Seong Gi-hun, travaille en Corée depuis plus de 25 ans. Aujourd’hui, sa vie a changé: il est maintenant reconnu dans la rue même aux États-Unis.

Crédit photo: flickr.