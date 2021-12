L’artiste canadien Drake fait retirer ses deux nominations pour les prix Grammy 2022

Les organisateurs des prix Grammy aux États-Unis affirment que Drake se retire de l’événement célébrant l’excellence dans le monde musical.

Un représentant de l’Académie nationale des arts et des sciences a déclaré que Drake avait demandé à être retiré des deux catégories dans lesquelles il était finaliste cette année. L’artiste de Toronto était en lice pour le meilleur album rap avec « Certified Lover Boy ». De plus, sa pièce avec Future et Young Thug, « Way 2 Sexy », était en lice pour la meilleure performance rap de l’année.

Le représentant de l’Académie a indiqué que l’organisation avait retiré les deux nominations à la demande de Drake et de son équipe. On ignore pour l’instant les motifs de cette décision. Les représentants de Drake ont refusé de commenter le dossier.

Crédit photo: Archives.