Le prince Charles a encore testé positif à la COVID-19 et il doit annuler des engagements

Le prince Charles a testé positif à la COVID-19 jeudi matin et il s’est ensuite placé lui-même en isolement.

Le compte twitter du Prince de Galles ajoute qu’il est profondément déçu de ne pouvoir assister à des événements prévus plus tard jeudi à Winchester et assure qu’il tentera de reprogrammer sa visite dès que possible.

Mercredi soir, il a rencontré plusieurs dizaines de personnes lors d’une réception tenue dans un musée. Ce n’est pas la première fois que le prince Charles contracte le coronavirus. Il avait éprouvé des symptômes légers lorsqu’il avait testé positif en mars 2020.

Le prince Charles, qui est l’héritier du trône, a eu 73 ans en novembre dernier.

Crédit photo: Archives.