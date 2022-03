Une comédie musicale sur Michael Jackson parcourra l’Amérique du Nord en 2023

La nouvelle comédie musicale de Broadway sur Michael Jackson se baladera à travers l’Amérique du Nord l’année prochaine.

Le spectacle « MJ », qui inclut des dizaines de chansons du roi de la pop et d’autres, prévoit des arrêts dans 17 grandes villes en deux ans à partir de 2023. La tournée sera lancée à Chicago au James M. Nederlander Theatre le 15 juillet 2023. La coproductrice Lia Vollack s’est dite ravie de la réponse de Broadway à « MJ » et note que Chicago est une excellente destination théâtrale et musicale. La tournée comprendra également un engagement de deux semaines précédemment révélé au Blumenthal Performing Arts Center à Charlotte, en Caroline du Nord, du 26 septembre au 8 octobre 2023.

Les autres dates de tournée et la distribution complète seront annoncées à une date ultérieure. La comédie musicale inclut la plupart des grands succès de Jackson et des Jackson 5, notamment « ABC », « Black or White », « Blame it on the Boogie », « Bad », « Billie Jean », « Off the Wall », « Thriller » et « I’ll Be There ». Les critiques de Broadway ont été divisés sur la comédie musicale, plusieurs lui ayant reproché d’avoir évité de mentionner les accusations d’agression sexuelle à l’endroit de Michael Jackson. Mais pratiquement tous ont convenu que les chansons et la danse étaient de premier ordre, tout comme l’acteur principal, Myles Frost.

Crédit photo: Archives.