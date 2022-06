Salebarbes, Richard Séguin, Marjo et Mélissa Bédard sur les Plaines d’Abraham le 23 juin

Après une pause de deux ans, le grand spectacle de la Fête nationale à Québec se déroulera devant public le 23 juin sur les plaines d’Abraham, sous la direction musicale d’Antoine Gratton. Il mettra en vedette Salebarbes, Richard Séguin, Marjo, Sara Dufour, Florent Vollant, Mélissa Bédard, Jérôme 50, Laura Niquay, Breen Leboeuf, Scott-Pien Picard et Lou-Adriane Cassidy.

Les organisateurs promettent un spectacle « rassembleur, accessible et festif », au cours duquel les artistes interpréteront des succès de leur répertoire, en partie « salebarbisés » pour l’occasion, affirme-t-on. Salebarbes est le projet de répertoire cadien d’Éloi et Jonathan Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau. Sous le thème « Notre langue aux mille accents », l’événement comptera sur Marc Labrèche, porte-parole en 2022, pour livrer le discours patriotique, rédigé par sa plume et celle de sa complice, l’autrice Rafaëlle Germain.

On promet également plusieurs surprises pour faire vivre aux spectateurs quelques moments de nostalgie, et une proximité avec le public grâce aux installations scéniques. Le grand spectacle sera présenté en différé sur les ondes de Télé-Québec, dès 21 h 30 le 23 juin, et en rediffusion le 25 juin à 21 h 30. En ce qui a trait aux festivités à Québec avant le grand spectacle, l’avenue de la Grande-Allée sera piétonne et sera animée dès 15h par la fanfare Kumpa’nia et les artistes du cirque Flip Fabrique, qui déambuleront sur l’artère commerciale jusqu’à 18h.

Sur les Plaines à 18h30, Pépé et sa guitare et Marco Calliari offriront une prestation de 90 minutes en revisitant les classiques d’ici.

Crédit photo: Gracieuseté René Godin.