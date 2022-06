Justin Bieber victime d’une paralysie du visage

Le chanteur canadien Justin Bieber indique qu’il a été diagnostiqué avec le syndrome de Ramsay Hunt, un virus qui a temporairement paralysé le côté droit de son visage.

Sur son compte Instagram, le chanteur pop qui a grandi à Stratford, en Ontario, a expliqué la raison de l’annulation soudaine de plusieurs concerts cette semaine, dont deux à Toronto.

Justin Bieber a montré dans une vidéo de trois minutes comment le virus affecte un côté de son visage.

« Cet oeil ne clignote pas, je ne peux pas sourire de ce côté de mon visage, cette narine ne bouge pas. Il y a une paralysie complète au centre de mon visage », a-t-il dit.

Il a mentionné à ses fans qu’il était frustré par ses récentes annulations de spectacles, mais qu’il était « physiquement, de toute évidence, incapable de les faire ».

« J’espère que vous comprenez et j’utiliserai ce temps pour me reposer, me détendre et revenir à 100% afin que je puisse faire ce pour quoi je suis né », a-t-il ajouté.

Selon les ressources du système de santé Mount Sinai de New York, le syndrome de Ramsay Hunt est une éruption cutanée douloureuse observée principalement chez les adultes et qui survient lorsque le virus varicelle-zona infecte un nerf dans la tête. C’est le même virus qui cause la varicelle et le zona.

La récupération peut prendre quelques semaines ou plus si les dommages sont plus graves.

« Je fais tous ces exercices faciaux pour que mon visage redevienne normal, et il reviendra à la normale, assure Justin Bieber. Nous ne savons pas combien de temps cela va prendre, mais ça va aller. »

Mardi, la vedette pop a reporté deux spectacles au Scotiabank Arena de Toronto quelques heures avant qu’il ne soit censé monter sur scène. Vendredi, il a également reporté une date à Washington, aux États-Unis.

C’était le dernier revers pour les dates de Justin Bieber à Toronto, qui avaient déjà été retardées deux fois en raison de la pandémie de COVID-19.

Justin Bieber a eu un certain nombre de problèmes de santé ces dernières années. Au début de 2020, il a rendu public un diagnostic de maladie de Lyme, tout en disant qu’il avait fait face à un cas grave de mononucléose chronique.