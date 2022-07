James Caan, le fougueux « Sonny Corleone » du « Parrain », est mort à l’âge de 82 ans

James Caan, qui a interprété le fougueux Sonny Corleone dans « Le Parrain » en 1972 et le patron d’un casino dans « Las Vegas », 30 ans plus tard, est mort à l’âge de 82 ans.

Son gérant, Matt DelPiano, a déclaré qu’il était mort mercredi sans en préciser la cause. Joueur de football à l’Université d’État du Michigan _ et aussi joueur de tours infatigable sur les plateaux de tournage _, James Caan était un bel acteur avec une dégaine d’athlète. Il a mené une longue et brillante carrière, malgré des problèmes de toxicomanie, des accès de colère et quelques démêlés mineurs avec la justice. Il a été un favori de Francis Ford Coppola depuis les années 1960, lorsque le réalisateur l’a choisi pour le rôle principal dans « Les Gens de la pluie » (1969), avant d’incarner Santino « Sonny » Corleone, fils aîné du chef de la mafia Vito Corleone.

« Le Parrain » (1972) a offert des nominations aux Oscars pour les acteurs de soutien James Caan, Robert Duvall et Al Pacino. James Caan était déjà une star à la télévision, avec sa performance dans le téléfilm de 1971 « Brian’s Song », un drame sportif émouvant sur le porteur de ballon Brian Piccolo, des Bears de Chicago, décédé d’un cancer l’année précédente à l’âge de 26 ans. Après « Brian’s Song » et « Le Parrain », James Caan est devenu l’un des acteurs les plus demandés de Hollywood. Il a joué notamment dans « Impossible témoin » (« Hide in Plain Sight », 1980), qu’il a également réalisé, « Funny Lady » (1975), en face de Barbra Streisand, « Tueur d’élite » (1975), de Sam Peckinpah, avec Robert Duvall, et « Chapter Two » (1979), sur un scénario de Neil Simon.

Mais son étoile a pâli au début des années 1980: il avait commencé à lutter contre la consommation de drogue et il a été dévasté par la mort, en 1981, de sa soeur Barbara, qui jusque-là avait été un phare dans sa carrière. Il est revenu à la célébrité à part entière en 1990, face à Kathy Bates dans « Misery », adaptation d’un roman de Stephen King. Une fois de plus en demande, il a notamment joué en 1991 dans « For the Boys », aux côtés de Bette Midler. Il s’est aussi présenté à une nouvelle génération en interprétant Walter, le père bourreau de travail et au visage de pierre de Will Ferrell dans « Elf » (2003). Par la suite, de 2003 à 2007, il a été la tête d’affiche de la télésérie « Las Vegas », dans le rôle de « Big Ed », ex-agent de la CIA devenu propriétaire d’un casino.

Marié et divorcé quatre fois, James Caan a eu une fille, Tara, et quatre fils: Scott, Alexander, James et Jacob.

